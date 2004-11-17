South Park
Día de la erección
Temporada 9 Ep 7 • 04/20/2005
Jimmy tiene que tomar a tiempo el control de sus hormonas iracundas para presentarse en el concurso de talentos de la escuela.
T8 • E11South ParkBúsqueda de las audiencias
Los chicos de South Park producen sus propias noticias matutinas en la estación televisiva de circuito cerrado de la escuela, y quedan inmediatamente atrapados en una intensa competición por captar la mayor cantidad de audiencia.
11/17/2004
T8 • E12South ParkCrea tus vídeos como Tonta, P-ta, Malcriada
Paris Hilton visita South Park para inaugurar su tienda y, al ver que ella es el ejemplo para miles de niñas, Wendy se preocupa mucho. Por otro lado, el perro de Paris se suicida, y quiere reemplazarlo llevándose a Butters.
12/01/2004
T8 • E13South ParkEl Increíble Don De Cartman
Cartman sufre un fuerte golpe en la cabeza después de una caída casi fatal. La policía local asume que ahora Cartman tiene poderes psíquicos y lo contratan para resolver casos extraordinarios.
12/08/2004
T8 • E14South ParkLa Navidad de Las Criaturas del Bosque
En Navidad, Stan se encuentra con unos animalitos del bosque que le piden favores aparentemente inocentes. Después de embarcarse en una aventura para ayudarlos, Stan descubre que ellos tienen un plan para traer al mundo al anticristo.
12/15/2004
T9 • E1South ParkLa nueva vagina del Señor Garrison
El Señor Garrison ha decidido hacerse un cambio de sexo y ahora se siente como una verdadera mujer. Mientras tanto, Kyle quiere hacerse una cirugía para ser negro y poder jugar en el equipo de básquetbol.
03/09/2005
T9 • E2South ParkMuere Hippie, Muere
South Park es invadido por hippies y Cartman trata de eliminarlos, tratándolos como si fueran una plaga. Mientras tanto, los hippies les están "lavando el cerebro" a Kyle, Stan y Kenny. Cartman es ahora la única esperanza.
03/16/2005
T9 • E3South ParkAla
Los chicos se dan cuenta de que pueden obtener el 10% de lo que gane alguien más sólo por ser agentes talentosos.
03/23/2005
T9 • E4South ParkMejores amigos para siempre
Cartman se enoja porque Kenny consiguió una consola de videojuegos y él no. Pero Kenny muere al llegar al nivel 60, y va al cielo y se entera que Dios lo mató a propósito ya que lo necesitan para que salve al cielo de un ataque de Satanás.
03/30/2005
T9 • E5South ParkLa aburrida liga de béisbol
A ninguno de los chicos de las Vacas de South Park les gusta jugar al béisbol y siempre hacen lo posible para perder. El problema es que los otros equipos de la liga hacen lo mismo que ellos y sus esfuerzos por perder son más exitosos.
04/06/2005
T9 • E6South ParkLa muerte de Eric Cartman
Cartman cree que está muerto porque nadie responde a sus acciones. Se da cuenta que está atorado en la Tierra por sus fechorías, por lo que trata de hacer el bien dando regalos.
04/13/2005
22:00
T9 • E7South ParkDía de la erección
Jimmy tiene que tomar a tiempo el control de sus hormonas iracundas para presentarse en el concurso de talentos de la escuela.
04/20/2005
T9 • E8South ParkDos días antes de pasado mañana
Stan y Cartman chocan contra una represa de castores e inundan un pueblo cercano. Como resultado, la ciudad de South Park es declarada en estado de emergencia, ya que todo el mundo piensa que es obra del calentamiento global.
10/19/2005
T9 • E9South ParkMarjorine
Butters debe fingir su muerte, vestirse como una niña e infiltrarse en una fiesta de pijamas con el fin de obtener un dispositivo para ver el futuro, que Cartman está convencido de que las chicas tienen.
10/26/2005
T9 • E10South ParkSigan este huevo
La señora Garrison se percata de que aún siente algo por el señor Esclavo, pero él ha planeado casarse con su nuevo amor, el Gran Gay Al, así que decide hacer todo lo que sea posible para detener la ley que permite el matrimonio gay.
11/02/2005
T9 • E11South ParkNenes colorados
Cartman promueve el odio en la escuela hacia los niños con cabello rojo, pecas y piel pálida, diciendo que no tienen alma y no sobreviven al sol. Kyle, indignado, decide convertirlo en uno.
11/09/2005
21:59
T9 • E12South ParkPreso en el placard
Stan acepta hacerse un test de personalidad que le ofrecen unos cientólogos. Tras descubrirse que su "nivel de alma" es sorprendentemente alto, Stan es reconocido como la reencarnación del fundador de la Iglesia de la Cientología.
11/16/2005
T9 • E13South ParkLiberen a Wilzix
Los locutores del show de la ballena Jambú en el Parque Acuático de Denver le hacen creer a los chicos que Jambú puede hablar, que se llama Willzyx, está enferma y es de la luna.
11/30/2005
T9 • E14South ParkSangre de María
Hay una imagen milagrosa en South Park y muchos creyentes, incluyendo a Randy March, padre de Stan, acuden a buscar solución a sus problemas.
12/07/2005
T10 • E1South ParkEl regreso de Chef
El pueblo está emocionado cuando el Chef regresa después de haber viajado por todo el mundo con el "Club de Súper Aventuras", pero los chicos notan que algo en él es distinto y tratan de salvarlo.
03/22/2006
T10 • E2South Park¡Alerta Smug!
Stan trata de convencer a todos los ciudadanos de South Park de que compren autos híbridos. Cuando todos empiezan a sentirse bien por tratar de salvar al planeta, una masa oscura se acumula sobre la ciudad.
03/29/2006
T10 • E3South ParkCartoon Wars Part I
Cartman and Kyle are at war over the popular cartoon, "Family Guy." When the creators of the show announce that they will show the image of a religious symbol, the network threatens to ban the episode. Cartman sees this as his chance to get "Family Guy" off the air for good. The two boys embark upon a mad chase across the country and the fate of "Family Guy" lies with whichever boy reaches Hollywood first.
04/05/2006