South Park
El gran crucero del Gran Gay Al
Temporada 1 Ep 4 • 09/03/1997
Stan tiene un nuevo perro llamado Sparky que resulta ser gay, por lo que todos sus compañeros se burlan de él. Cuando Sparky se va de casa, Stan lo busca en el Santuario de Animales del Gran Gay Al y aprende algo sobre la homosexualidad.
T1 • E1South ParkCartman consigue una sonda anal
Cartman le cuenta a sus amigos sobre un extraño sueño que tuvo en donde unos ''visitantes'' lo abducen y le ponen una sonda anal. Pero al parecer, no fue sólo un sueño, ya que algo está desollando a las vacas del pequeño pueblo.
08/13/1997
T1 • E2South ParkAumento de peso 4000
Cartman gana el concurso de ensayos "Salva a nuestro frágil planeta" y se anuncia que Kathie Lee Gifford le dará el premio. Esto enoja a Wendy, porque cree que Cartman hizo trampa y al Señor Garrison porque odia a Gifford.
08/20/1997
T1 • E3South ParkVolcán
Los chicos se van de caza con Jimbo, el tío de Stan, y su viejo amigo Ned. Mientras tanto, un volcán está a punto de hacer erupción y la alcaldesa McDaniels aprovecha la oportunidad para promocionar al pueblo de South Park en televisión.
08/27/1997
T1 • E4South ParkEl gran crucero del Gran Gay Al
09/03/1997
T1 • E5South ParkUn elefante hace el amor con una cerda
Los chicos intentan cruzar al elefante de Kyle con ''Fofa'', la cerda de Cartman, para un experimento genético de la escuela con el cual intentan ganarle a Terrance. Mientras, Stan lucha contra los abusos físicos de su hermana, Shelley.
09/10/1997
T1 • E6South ParkMuerte
El abuelo de Stan cumple 102 años y quiere suicidarse, pero al no poder hacerlo, le pide a Stan que lo ayude.
09/17/1997
T1 • E7South ParkConjuntivitis
Kenny es aplastado por la Estación Espacial Mir y se convierte en un zombi que desata la epidemia por todo el pueblo. Pero el doctor diagnostíca a todos como si tuvieran conjuntivitis.
10/29/1997
T1 • E8South ParkPaco, el Flaco
Después de ver un comercial sobre la hambruna en África, los chicos deciden patrocinar a un niño y envían dinero a la organización de Sally Struthers con la esperanza de obtener un reloj digital deportivo a cambio.
11/19/1997
T1 • E9South ParkEl Señor Mojón, la mierda navideña
La señora Broflovski protesta por las actividades navideñas que se realizan en la escuela. Mientras tanto, Kyle se siente solo por ser judío y nadie le cree cuando trata de convencer al pueblo sobre la existencia del Señor Mojón.
12/17/1997
T1 • E10South ParkDamián
Cuando Damián, el hijo de Satanás, llega a South Park, él y su padre anuncian que la batalla final con Jesús se realizará en una lucha de boxeo que decidirá quién es el más fuerte.
02/04/1998
T1 • E11South ParkCirugía plástica de Tom
El señor Garrison se hace una cirugía plástica en la nariz y abandona la enseñanza para convertirse en un modelo. Mientras tanto, Stan se enamora de Ellen, la maestra sustituta, de modo que Wendy, su novia, se pone celosa.
02/11/1998
T1 • E12South ParkMecha-Streisand
Los chicos encuentran un antiguo objeto triangular en una excavación escolar. Luego de salir en el noticiero, Barbra Streisand aparece buscándolo ya que es lo que necesita para poder convertirse en un monstruo gigante japonés.
02/18/1998
T1 • E13South ParkLa mamá de Cartman es una puta sucia
Cartman siente curiosidad de saber quién es su padre, pero averiguarlo no es una tarea fácil debido a que su madre se acostó con muchos hombres.
02/25/1998